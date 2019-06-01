Киев собирается показывать фильмы в Москве на украинском

Кино «на мове» широко известно всему миру, считает уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Украина планирует показывать в Москве кино на украинском. Источники: newstes.ru, pravdainform.com.ua, yandex.ua

Украина заявила о намерении популяризовать национальный кинематограф в РФ. Киев собирается показывать в столице России фильмы на украинском языке с русскими субтитрами. По словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, украинский достаточно распространён в мире. В беседе с журналистами «Радио Свобода» он добавил, что россияне хорошо знают классику кинематографа «незалежной» и режиссёров Александра Довженко и Сергея Параджанова. Последний снял фильм «Тени забытых предков», а первый создал такие картины как «Арсенал» и «Мичурин». И это, по мнению Креминя, поможет приобщить российского зрителя к украинской культуре.

В 2019 году Украина приняла закон о государственном языке, согласно которому «мова» станет господствовать во всех отраслях: бытовых и производственных, даже в сфере межличностного общения. Во время каденции Петра Порошенко в стране запретили свыше 700 кинофильмов и телесериалов, которые были сняты в РФ и на русском языке. Уже два года в стране существуют квоты на демонстрацию контента на русском язык. Сейчас она составляет 25% от общего эфирного времени. К 2023 году русский язык планируют изъять из вещания целиком.