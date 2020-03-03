Известия: Российские войска в Заполярье перейдут на танки Т-80БВМ до 2021 года

Машина с газотурбинным агрегатом приспособлена для работы в условиях низких температур.

Модернизированные танки Т-80БВМ. Фото: mil.ru\ bastion-karpenko.ru

Россия продолжает укрепление армейской группировки на Севере страны. Так, авторы портала «Известия» сообщают, что Российские войска в Заполярье перейдут на «арктические» танки Т-80БВМ до 2021 года.

С увеличением добычи нефти и газа на побережье Арктики, российское руководство уделяет все больше внимания безопасности региона. Для защиты северных рубежей страны были сформированы арктические войсковые соединения.

Первым подразделением подобного рода стала 80-я бригада с дислокацией в поселке Алакуртти. Военный эксперт Дмитрий Болтенков отметил, что вооружение подразделения подобрано с учетом специфики региона.

В частности, в распоряжение 80-й бригады поступают модернизированные танки Т-80БВМ, которые прошли парадным строем 24 июля уже в бело-сером «арктическом» камуфляже.

Со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве России, «Известия» сообщают, что сухопутные подразделения в регионе будут переоборудованы на «северные» Т-80.

Стоит отметить, что база Т-80 выбрана для создания «арктического» танка неслучайно. Эта машина оснащена газотурбинным двигателем ГТД-1250, который позволяет почти сразу же подготовиться к пуску в условиях низких температур — в отличие от дизельных моторов Т-72 и Т-90. 1250-сильный мотор позволяет танку весом в 46 тонн достигать скорости в 50 км\ч на пересеченной местности.

Модификация Т-80БВМ получила новый прицел, радиостанцию, и прибор наблюдения командира. Модернизированное 125-мм орудие 2А46М-4 отличается увеличенной жесткостью, что положительно повлияло на кучность стрельбы и снизило показатель рассеивания при стрельбе сходу.

Защищенность машины также улучшили — корпус и башню Т-80БВМ защищают блоки динамической защиты «Реликт», которую дополняют решетчатые экраны. Кроме того, конструкция Т-80БВМ предусматривает установку КАЗ «Арена».