Трамп может запретить въезд в США китайским коммунистам

Рассматривается также включение в список членов семей, военных и руководителей высокого ранга.

Фото: debati.bg, nsn.fm

Об этом 15 июля напечатала газета The New York Times,ссылаясь сразу на 4 независимых источника. Правительство США рассматривает законопроект, призванный запретить въезд в страну нескольким категориям граждан Китая. В списке — члены Компартии Китая, руководители крупных госпредприятий, военные. Так же могут быть аннулированы уже выданные китайским коммунистам и членам их семей визы. Если Трамп подпишет указ, все они будут депортированы.

Закон может быть не принят. С его ратификацией связан ряд трудностей. При въезде китайцы не декларируют принадлежность к партии и местоположение большинства из них не известно. Только за 2018 год в США прибыло 3 млн китайцев. Компартия КНР насчитывает более 92 млн человек, по данным NYT. А вместе с родственниками — 270 млн. Не считая военных.

Такие меры рассматриваются совместно администрацией Белого Дома, Госдепартамента и Департамента внутренней безопасности в ответ на ограничения автономии Гонконга. Ужесточить политику по отношению к Пекину рекомендуют и советники действующего президента в рамках подготовки к выборам.

Дональдом Трампом уже подписаны указы о введении новых санкций по отношению к Китаю. Они касаются некоторых кампаний, банков и персонально чиновников, причастных к подписанию закона о Нац безопасности в Гонконге. США также исключили Китай из списка приоритетных бизнес партнёров и ограничили количество выдаваемых гражданам КНР виз.

Пекин обещает ввести ответные санкции.