Учёные: Найдены новые локусы генома, влияющие на развитие астмы

Учёные заявили об обнаружении новых локусов генома, влияющих на развитие астмы, потому что там расположены эпигенетические марки, способствующие усилению.

По данным исследования, проведённого командой учёных из компании Inserm, Университета Париж VII имени Дени Дидро, Чикагского университета в США, Национального института сердца и лёгких в Великобритании и магистратуры Университета Колорадо в Ороре в США и Международного консорциума генетики астмы (TAGC), это даст разобраться в том, как влияет окружающая среда на развитие болезни. Также могло будет посодействовать развитию новых методов её лечения.

Такое масштабное исследование позволило собрать данные у более, чем 100 тысяч добровольцев, которые были европейцами, африканцами, латиноамериканцами и японцами, как сообщает HotGeo. Всего, согласно метаанализам, было 878 генетических вариантов, которые определили в 18 локусов, что и приводит к риску развития астмы.