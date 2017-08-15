Ученые доказали, что употребление кофе может стать причиной головных болей. Люди часто выпивают несколько чашек напитка в день. При этом они не размышляют о возможных последствиях.

Уже давно не секрет, что кофеин вызывает привыкание и зависимость (наряду со сладким и алкоголем). В настоящий период времени он признан самым распространенным наркотиком.

Помимо привыкания этот напиток вызывает обезвоживание и вымывание полезных микроорганизмов. Также он способен стать причиной головных болей. Допустимая выпитая норма кофе в день приводит к выводу слишком большого количества жидкости из организма. Если же выпить сверх нормы, то жидкость будет накапливаться. Это способствует образованию отеков.

Кофе выводит из организма кальций и разрушает витамины. А если выпить натощак ароматный напиток, то он активирует пищеварение. Поэтому предварительно всегда необходимо поесть.

К неприятным последствиям употребления кофе относятся и сильные головные боли. Они могут возникать достаточно резко. Эффект бодрости после выпитой чашки быстро проходит и может спровоцировать переутомление.

Однако качественный продукт способен избавить от мигрени и успокоить нервную систему человека.