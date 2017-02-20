По данным британских ученых из Нортумбрийского университета приближается новый ледниковый период.

Исследователи, изучив активность Солнца пришли к неожиданному выводу. Они считают, что в ближайшие 30 лет на Земле может установиться ледниковый период. Однако называют его «миниатюрным».

Понижение температуры на нашей планете предвидится с 2021 года. Она начнет постепенно снижаться из-за спада в электромагнитной активности звезды. Это повлечет за собой уменьшение количества солнечных пятен. Следствием данного процесса станет понижение температуры на Земле.

Катастрофических прогнозов ученые не дают. Они даже видят в этом и положительные стороны. Небольшой ледниковый период пойдет только на пользу. Он должен приостановить процессы глобального потепления. Это даст людям больше возможностей и времени для решения проблемы.