NASA: Новый ледниковый период на Земле начнётся после глобального потепления

Климатические изменения в сторону повышения температур, как считают американские учёные, являются лишь временным явлением. Сразу за ним на Земле станет не хватать света и тепла.

Таким образом, специалисты NASA абсолютно уверены, что следом за процессом глобального потепления на планете начнётся совершенно иное явление. Это будет новый ледниковый период.

Для того, чтобы прийти к такому выводу, в NASA провели глобальные исследования. В их ходе учитывались и ранее проведённые научные работы.

Их результат показал, что потепление и похолодание в своих глобальных проявлениях на Земле носит характер закономерных циклов. Они сменяют друг друга, примерно, через каждые 2,6 млн лет.

Американские эксперты уверены, что в настоящее время период климатического потепления уже подходит к своему логическому концу. Очень скоро он должен неизбежно закончиться. Даже, не взирая на все «старания» человека.

Время очередного ледникового периода наступит на Земле, как уверены в NASA, приблизительно, через 40 или 60 тысяч лет.

Это, в числе прочего станет следствием того, что заметно изменится земная орбита. Воздействие на это будет оказано Сатурном и Юпитером, а вовсе не мифической Нибиру.

После этого на Земле станет не хватать света Солнца. Следствием станет сильное понижение температуры на всей планете.

Мамонтов уже нет. Кто станет вымирать первыми, NASA не проинформировало.

В ходе исследований американские исследователи применили данные, полученные при исследовании льдов Антарктиды.

Они явственно показали цикличность этих периодов и их неизбежность.