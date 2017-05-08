Было установлено, что жители северных и высокогорных районов более уязвимы перед некоторыми видами рака. Об этом пишет исследователь Константинос Воскаридес в журнале Molecular biology and evolution.

Ученый изучил данные по распространению онкологических заболеваний в мире, а затем сопоставил их с имеющейся информацией о генетических предрасположенностях к раковым заболеваниям и адаптации к минусовым температурам.

В результате был сделан вывод, что коренные жители холодных регионов более уязвимы перед некоторыми видами рака. Гены, которые позволяют адаптироваться к суровым климатическим условиям, провоцируют развитие раки в пожилом возрасте.

По предположению ученого, замешан здесь не только геном, но и образ жизни людей (к примеру, они больше потребляют красного мяса).

Генетическое влияние на образование рака особенно явно прослеживается у жителей Северной Америки и Тибета. Однако ученый обращает внимание, что в зоне риска лишь коренные жители. Люди, мигрировавшие в северные и высокогорные районы, не подвержены влиянию данного феномена.