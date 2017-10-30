Ученые определили: из-за потепления затонут восемь регионов России

Уральские ученые определили, что из-за потепления в ближайшие 50 лет затонут восемь регионов России.

Российские специалисты в области климата и окружающей среды совместно с учеными из Франции, Германии и Японии спрогнозировали будущее нашей страны в случае непрерывного увеличения средней температуры на планете.

Ученые констатировали, что за прошедшие пятьдесят лет температура в зоне вечной мерзлоты выросла с -10 до -5 градусов. Это провоцирует таяние льдов. Если температурный режим в этой области дойдет до -1, то это приведет к разрушительным последствиям. Восемь регионов России окажутся под водой.

По данным, которые выявили ученые, затонут: Архангельская область, Мурманский, Ямало-Ненецкий округа, Красноярский край, Якутия и Республика Коми.

В наибольшей зоне опасности Ямал. Он первым пострадает от отопа. А там сосредоточена основная часть нефтедобывающей промышленности.

Но, как оказалось, это еще не самые страшные последствия. Наша планета может оказаться второй Венерой. Ученые определили, что на наших планетах одинаковое количество углерода. Однако на Венере он почти весь в атмосфере, поэтому планета безжизненна. На Земле из-за потепления наблюдается также перемещение углекислого газа в слои атмосферы. Если процесс продолжится, то это приведет к уничтожению жизни на планете.