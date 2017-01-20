Земля превратится в смертоносный парник к 2050 году

По словам ученых, даже соблюдение условий Парижского соглашениям не сможет предотвратить глобальное потепление нашей планеты. Часть регионов станут непригодными для проживания.

Температура Земли превысит нормальную для проживания норму в среднем на 5 градусов Цельсия уже через 32 года. В результате чего Земля превратится в парник, в котором будет невозможно находиться.

Ученые уверяют, что уже сейчас уровень Мирового океана превышает показатели доиндустриального периода примерно на 60 метров.

Основная причина происходящего потепления не только в выбросе парниковых газов, но и в других видах деятельности человека, которые активируют зависимые друг от друга необратимые процессы. Таяние ледников, поднятие со дна веществ метана, невозможность океана поглощать углерод в таких объемах, сокращение леса - всё это усугубляет и без того катастрофичное положение Земли.

Напомним, что Парижское соглашение было подписано 22 апреля 2016 года. Его целью является приостановка глобального потепления. Страны-участники должны сами определить долю своего участия в общей цели и, соответственно, методы достижения. Пересмотр политики в данном направлении должен происходить каждые 5 лет.