Специалисты раскрыли тайну рисунков ацтеков

Специалисты из Франции раскрыли тайну рисунков ацтеков. Сотрудники музея естественной истории установили как удалось нарисовать Бурбонский кодекс.

Кодекс является историческим памятником. Он представлен в виде календаря. По нему ацтеки предсказывали будущее и строили всю свою жизнь.

Кодекс содержит множество рисунков, на которых изображены необычные существа. Изображения спустя сотни лет не утратили своей красочности, точности, яркости. Время не отразилось на их внешнем виде. Весь календарь сделан из древесной коры.

Долгое время ученые не могли объяснить неподвластную времени яркость рисунков. Однако специалистам под руководством Фабьена Потье удалось раскрыть эту тайну. Ученые применили новейшую технологию – спектроскопию. На древние страницы с изображениями были направлены различные электромагнитное излучение разной частоты. По их отражению ученые смогли сделать вывод о составе красящего вещества.

К примеру, для получения красного цвета они использовали кошениль (насекомое), а синий добывался из растения Indigofera suffruticosa. Закрепление цвета происходило в результате добавления минеральных или металлических добавок.

Полученные сведения помогут создать необходимые условия хранения наследия ацтеков.