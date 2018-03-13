Свыше 50 древних геоглифов были обнаружены в Перу

Во время исследований плато Наска в Перу были обнаружены 50 ранее неизвестных рисунков. Их возраст превышает 2000 лет.

Более 50 новых нанесенных на землю узоров были найдены в Перу. Геоглифы бывают разных размеров, но некоторые из них просто огромны, поэтому их можно обнаружить только из воздуха. Это и послужило причиной тому, что долгое время рисунки не были замечены, а некоторые линии стерты. Но археологи из Перу, используя беспилотные летательные аппараты, все же смогли обнаружить ранее неизвестные узоры. Фигуры воинов, природных явлений были проанализированы с помощью технологии 3D-сканирования Создателями этих гигантских рисунков являются древние цивилизации.

Считается, что некоторые из геоглифов были созданы народом Наска в 200-700 гг. н.э., но ученые утверждают, что большая часть узоров появилась в период от 500 года до н.э. до 200 года н.э. В таком случае «авторами» стают народы Паракас и Топара.

Рисунки уже находятся под защитой, как объекты списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако их пока не зарегистрировало Министерство культуры Перу.

Напомним, что это не первые узоры, найденные на территории страны. 30 изображений человека, животных и цветов, 700 геометрических фигур и свыше 13 тысяч линий и полос, чей возраст свыше 2000 лет расположены на плато Наска и в долине Пальпа.