В Перу было найдено захоронение жертв ритуальных жертвоприношений

Исследования на археологических раскопках 15-го века на северном побережье Перу выявили сотни тел детей и животных, которые стали жертвами массовых ритуальных жертвоприношений.

Согласно исследованию, опубликованному в эту среду в журнале открытого доступа «Plos One» Габриэля Прието из Национального университета Трухильо в Перу, в данном захоронении находятся более 140 детей и более 200 лам.

Это самая большая известная массовая жертва детей и пламени в Новом Свете.

Человеческие и животные жертвы известны из множества древних культур, часто выполняемых как часть погребальных, архитектурных или духовных ритуалов. Тем не менее, существует очень мало доказательств этой практики на северном побережье Перу. Место под названием Huanchaquito-Las Llamas был частью штата Chimú, который был доминирующей культурой на перуанском побережье в 15 веке.

В этом исследовании сообщается о результатах раскопок в период с 2011 по 2016 год, в ходе которых были обнаружены сотни тел, похороненных на площади около 700 квадратных метров. Почти все человеческие останки были останками детей, а останки животных были идентифицированы как, вероятно, ламы, хотя они могли быть и альпаками.