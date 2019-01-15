Учёные раскрыли тайну происхождения жившей на плато Наска цивилизации

На этом плато была создана первая империя, существовавшая на территории Перу. Это цивилизация Вари.

Учёные полагают, что раскрыли тайну происхождения жившей на плато Наска древней цивилизации. В этом им помогла древняя керамика, найденная при археологических изысканиях.

В итоге, ученые пришли к выводу, что первая андская цивилизация Вари возникла на территории Перу под серьёзным влиянием цивилизации Наска (не путать с названием плато).

К такому выводу пришли специалисты, работающие в Национальном университете Сан-Кристобаль-де-Уаманга. Они проанализировали рисунки, нанесённые на керамические изделия, найденные при осуществлении раскопок рядом с городом Аякучо.

Учёные полагают, что происхождение Вари было тесно связанным с уже существовавшей культурой Наска.

Считается, что первая перуанская империя возникла между 600 и 1200 годами нашей эры. Местом расположения её столицы было то, где сейчас располагается археологический комплекс Вари.

В этом городе были храмы, дворцы, жилые комплексы и множество мастерских.

Археологи поясняют свои выводы следующим. На керамике цивилизации Вари имеются множественные изображения животных, рыб, водорослей и осьминогов. Все они являются подобными тем, что и на аналогичных изделиях культуры Наска.

Ранее это было трудно установить, поскольку в цивилизации Вари был ритуал по уничтожению керамических изделий. Найденные артефакты пришлось собирать, буквально, по кусочкам.

А вот, кто организовал культуру Наска, остаётся под большим вопросом. В частности на территории, где она ранее существовала, был найден ряд странных мумий. Российские учёные уверены, что у тех – нечеловеческое происхождение.

Мумии были найдены в 2017 году. Они принадлежали женщине (названной Марией), девочке и четырём мужчинам. Особенностью являлось, что все они были трёхпалыми.

Учёные сразу задумались, а относились ли они вообще к человеческому роду. После анализа ДНК было установлено, что набор хромосом аналогичен тому, который имеют люди. На этом всё сходство закончилось.

Возраст мумий, приблизительно, 6500 лет. Помимо трёхпалости, их нижняя челюсть не могла шевелиться, и грудная клетка имеет совершенно необычное строение.

Видимо, ранее это могли быть представители особой и ещё неизвестной древней расы, либо внеземной цивилизации. Такт же не исключено, что это могут быть и останки направленных на Землю био-роботов.

Однако, у этой теории, выдвинутой российскими учёными, имеется и целый ряд скептиков. Они уверены, что мумии являются ни чем иным, как искусной подделкой.

Как бы то ни было, а первоисточник зарождения мощной цивилизации Наска, во многом повлиявшей на появление других цивилизаций, до сих пор остаётся тайной.