Интеренет меняет религиозные убеждения людей. К такому выводу пришли ученые из Университета Бейлора.

Если долго и регулярно прибегать к услугам всемирной сети Интернет, то человек становится переменчив в своих религиозных взглядах. Доктор Пол Макклер считает, что в современном мире человек больше не привязан к религиозным догмам. Интернет дает много разнообразной информации. Поэтому люди экспериментируют со своей верой. Иногда даже придерживаются правил двух разных противоречащих религий.

Также ученые выяснили, что телевидение тоже оказывает влияние на религиозные убеждения. Люди все чаще стали предпочитать не тратить время на походы в культовые места.

Обилие информации в Сети и на телевидении позволяет людям почувствовать себя более свободными. Что в свою очередь толкает на эксперименты.

Однако Пол Макклер уточняет, что в ходе исследования было учтено только количество проведенного времени, которое было затрачено на Интернет. Что именно делали испытуемые в Сети не фиксировалось.