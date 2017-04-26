В Китае ограничивают религиозные свободы мусульман. Детям запретили на зимних каникулах посещать религиозные мероприятия.

Атеистические каникулы подготовили власти Китая для мусульманских детей. В округе Линься провинции Ганьсу официально вступил в силу запрет на посещение религиозных мероприятий.

Школьникам-мусульманам запрещено не только участвовать богослужениях, но и вообще появляться в культовых сооружениях на протяжении всех зимних каникул. Информационное сообщение об этом размещено на сайте управления образованием.

В Китае многие поддержали запрет. Известный ученый-марксист Си Вуи разместил пост в социальной сети, в котором выражает одобрение введенной ограничительной мерой для мусульман.