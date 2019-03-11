Понедельник объявлен первым днем Рамадана

С 6 мая в этом году начинается месяц поста у мусульман. Об этом объявил Катар. Комитет, занимающийся наблюдением за полумесяцем министерства вакуфов, посчитал 4 мая 29-м днем лунного месяца шаабан, на следующий день увидеть зарождение полумесяца не удалось.

Для мусульман первый день недели объявляется началом Рамадана, а воскресенье считается 30-м днем. Представители комитета призвали всех мусульман провести с пользой священный месяц, совершая добрые дела.

Напомним, в исламский календарь также входит 12 месяцев по 29-30 дней. В году получается по 354 или 355 дней, он короче солнечного. Рамадан является девятым месяцем года, он наступает после шаабана, в нем насчитывается 30 дней.

Во время месяца Рамадан мусульманам запрещается есть, пить и испытывать плотские наслаждения с восхода до заката солнца. Это время нужно провести за чтением Корана, молитвами и, совершая благие поступки.