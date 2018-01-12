Учёные рассказали, как одолеть чувство стыда

Люди, которые часто испытывают чувство стыда, порой затрудняются насчёт того, как легко его преодолеть. Эксперты подсказали правильный метод, как сообщает VladTime.

Специалисты определили это после двух экспериментов на студентах. По заданию первого, учащиеся были поделены на 2 группы. Первую спрашивали, какие были бы ощущения при консультации с врачом-венерологом, где спрашивают что-то личное, а также какую бы манеру общения хотелось видеть от медиков. Участникам второй задавали то же самое, но начинали с вопросов об отношении врачей, ставя акцент на том, как воспримет доктор больного. Оказалось, что для того, чтобы не стыдиться, людям нужно было общаться с медиком, понимая, что тот не унизит пациента.

По итогам второго эксперимента, где нужно было, соответственно, читать текст про метеоризм у себя и другого человека, оказалось, что легче тем, кто пытался задуматься о решении проблемы, а не высмеивал её. Так эксперты сделали выводы, что для отсутствия чувства стыда нужно максимально абстрагироваться от всего. Следует, в частности, представить не себя, а другого, нейтрального человека.