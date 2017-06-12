Математики создали 3D-модель плывущего червя

Новые данные покажут, как происходит нейронное управление мышцами и как на организм влияет генная мутация, химические вещества и окружающая среда.

Группа ученых из Техасского технологического университета (США) смоделировала движение нематоды – одной из разновидности червей, чья нейронная сеть ранее была полностью описана. Теперь, когда выяснились особенности движения червя в объёме, а это резкая смена направления и разворот тела вокруг своей оси, можно будет соотнести эти знания с их нейронной картой. Таким образом, ученые смогут детализировать свои знания в области управления мышцами с помощью нейронов.

В дальнейшем эти знания пригодятся для выявления отклонений в движениях при мутациях и влиянии различных химических веществ и окружающей среды на организмы. Это открытие также важный шаг в области инженерии. Извиваясь, нематоды передвигаются как по поверхности, так и в жидкости. Данные помогут в моделировании движений нанороботов.