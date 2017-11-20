Ученые доказали неблагоприятное влияние бытовых товаров на бесплодие у мужчин и домашних собак

Новая исследовательская работа ученых из Ноттигемского университета предполагает, что химические загрязнители окружающей среды, так же обнаруженные в домах и пищевом рационе человека, оказывают идентичное неблагоприятное влияние на бесплодие как у мужчин, так и домашних собак.

С каждым годом всё чаще и чаще растет озабоченность людей по поводу быстрого роста бесплодия у мужчин. За последние восемьдесят лет исследования показывают ухудшение качества мужских сперматозоидов на пятьдесят процентов. Прошлое исследование ученых из Великобритании показало, что качество спермы домашних собак также резко снизилась.

Так как люди и домашние животные живут в одной среде и подвергаются влиянию тех же химических загрязнителей, дает возможность ученым отслеживать влияние химических веществ на снижение уровня рождаемости и здоровье человека на домашних собаках, как наиболее удобную модель для исследований.

В новой работе Ребекки Самнер, которая проводила эксперимент в рамках своей кандидатской диссертации, была поставлена задача проверить влияние двух конкретных техногенных химических веществ: пластификатора диоктилфталата (DEHP), широко распространенного в доме (ковры, напольное покрытие, обивка мебели, одежда, провода, игрушки) и полихлорированного бифенила 153, который всемирно запрещен в использовании, но по-прежнему часто встречается в окружающей среде, включая пищу.

Исследователи провели одинаковые эксперименты у обоих видов, используя образцы спермы мужчин-доноров и племенных собак, живущих в одном регионе Великобритании. Результаты показали, что химические вещества в концентрациях, относящихся к воздействию окружающей среды, оказывают идентичное разрушительное воздействие на сперматозоиды как человека, так и собаки.



