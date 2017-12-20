Специалисты рассказали о влиянии химикатов на организм человека

Мы касаемся, глотаем и дышим химикатами каждый день. Несмотря на их повсеместное распространение, воздействие этих веществ на репродуктивное здоровье человека в значительной степени неизвестно.

Помощь пришла в маловероятной форме: крошечные черви, известные как Caenorhabditis elegans. У червей, подвергшихся воздействию распространенных химических веществ, развились аномалии в распределении и организации яйцеклеток.

В 2013 году генетики Института Блаватника Гарвардской Медицинской школы разработали метод скрининга, который выявляет, когда воздействие химического вещества на червя приводит к аномальному количеству хромосом в его яйцах.

У женщин из-за таких хромосомных ненормальностей происходят выкидыши и мертворождения. Исследования с мышами помогли ученым ответить на многие вопросы и дали поразительные результаты. 41 процент испытанных химических веществ вызвал генетические нарушения в яйцеклетках в равной или большей степени.

Каждое химическое вещество тестировалось по три раза. По словам ученых, мы не можем избежать всех химических веществ в нашей жизни. Очень важно понимать, какое влияние они оказывают на здоровье человека и окружающую среду.

Если результаты исследования червя верны для людей, последствия могут быть применимы не только к беременным женщинам, но и к мужчинам, которые, как правило, производят сперму в течение десятилетий. Команда ученых готовится к изучению хромосом спермы червя.

Результаты выходят за рамки репродуктивного здоровья, потому что повреждение ДНК, которое наблюдала группа исследователей, может произойти в других клетках тела, а не только в яйцеклетках и сперме.

Команда внимательно изучила три из наиболее опасных химических веществ. Дибутилфталат, или DBP, который содержится в продуктах для маникюра. Среди отмеченных химических веществ был ДИТ, наиболее распространенный активный ингредиент в репеллентах для насекомых. Аграрный пестицид, часто используемый для повышения урожайности риса, ячменя, пшеницы и овса.

Исследователи обнаружили, что некоторые химические вещества вызывали избыточные разрывы ДНК во время мейоза. Усугубляя проблему, некоторые химические вещества препятствовали способности клеток восстанавливать повреждения ДНК.

Группа также обнаружила, что DBP нарушил несколько генов. Исследователи не подвергали червей воздействию абсурдного количества каждого химического вещества. На самом деле, следы химических веществ внутри тел червей были невероятно низкими

В настоящее время ученые следят за наиболее важными химическими веществами в организмах мышей и изучают, что происходит с репродуктивным здоровьем, когда они подвергаются воздействию комбинаций химических веществ.

Несмотря на физиологический разрыв между червями и людьми, текущие результаты исследования беспокоят исследователей настолько, что они надеются, что их идеи позволят людям делать более информированный выбор о продуктах, которые они используют и мотивируют производителей и политиков рассматривать изменения в производстве и регулировании. Не каждый из нас имеет доступ к информации о воздействии того или иного химического вещества.