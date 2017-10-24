Учёные: динозавров уничтожили цветы, не астероид

Как оказалось, причиной гибели динозавров стал не один из крупнейших астероидов, а обыкновенные растения, как сообщили исследователи.

Ученые из университета Олбани, Нью-Йорк, выдвинули новую теорию о вымирании животных в конце Мелового периода. Она заключается в том, что древние рептилии вымерли от отравления. Такая реакция была вызвана растениями, чей сок оказался ядовит, иммунитет ящеров не был готов к такому удару и они отравлялись, не сумев отказать себе в сочных травах и цветах. И так, шаг за шагом, плотоядных становилось всё меньше, из-за чего крупным хищникам пришлось голодать и популяция динозавров постепенно сократилась и исчезла.

Изначальной версией погибания стал 15-километровый астероид, упавший на Землю 65 миллионов лет назад. В 2017 году профессоры Джоанна Морган и Наталья Артемьева сумели воспроизвести картину падения, прировняв это с извержением сверхмощного вулкана: над планетой повис туман, который содержал примерно сто миллиардов тонн серы. Наступила ядерная зима – мрак привел к снижению температуры на 26 градусов, что повлияло на резкую смену климата, к которой теплолюбивые животные не были готовы.

Теория Гордона Гэллапа и Майкла Фредерика об отравлении опасными растениями имеет место быть, так как после удара астероида в некоторых участках планеты остались динозавры, которых убивали первые племена людей, и, возможно, если бы не отсутствие защиты организма от ядов, люди смогли бы контактировать с потомками динозавров.