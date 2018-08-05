Цветы научились пахнуть во времена динозавров

Ученые исследовали цветы, сохранившиеся в янтаре, которому 99 миллионов лет, и нашли секреторные ткани, выделяющие аромат. Есть предположения, что динозавры могли учуять цветочные запахи.

Журнал Historical Biology опубликовал исследование американских палеонтологов из Орегона, утверждающих, что цветы стали вырабатывать запахи 99 миллионов лет назад, в эпоху мелового периода и господства динозавров.

Первые цветковые растения появились около 160 миллионов лет назад, однако, тогда они не испускали никаких запахов. Древние цветы отличались от современных, были более блеклыми и тусклыми, не имели ярких лепестков. Они возникли на растениях лишь 20-30 миллионов лет назад. Потому, для привлечения насекомых-опылителей им пришлось научиться вырабатывать аромат.

Ученые исследовали бирманский янтарь возрастом 99 миллионов лет, полностью сохранивший в себе Cascolaurus burmensis и Tropidogyne pentaptera – два вида цветов. В них были обнаружены секреторные ткани, вырабатывающие пахучие вещества, а конкретно – железистые трихомы (волоски, покрывающие поверхность растения) и элиафоры, а затем и нектарники.

Один из авторов исследования, Джордж Пойнар, являющийся почетным профессором Колледжа науки Университета Штата Орегон, уверен в том, что некоторые динозавры были способны уловить цветочный аромат, также, как и большие рептилии, которые на себе распространяли семена и пыльцу.