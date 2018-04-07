В столице прошла организованная Депобразования и ФАНО России практическая конференция «Наука для жизни»

Депобразования Москвы и ФАНО России выступили организаторами практической конференции «Наука для жизни», прошедшей в столице с 4 по 5 апреля. Ее уже во второй раз принял на своей площадке ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН. Об этом информирует ИА «Национальные интересы».

Первый замруководителя ФАНО России Алексей Медведев в ходе открытия конференции сообщил, что важно внедрять идеологию научного познания мира. По его словам, это поспособствует более эффективной подготовке научных кадров за счет формирования у учащихся критического и обобщающего мышления.

В своем выступлении лидер московского Депобразования Исаак Калина напомнил, что в мегаполисе были открыты медицинские, инженерные, кадетские и академические классы. Управленец заверил, что занимающиеся такой деятельностью ребята будут однозначно трудоустроены и смогут самореализоваться.

Добавим, что за два дня конференции в ней приняли участие более тысячи школьников и педагогов Москвы. Были презентованы десятки проектов и работ. Свыше четырех десятков школьников получили дипломы и призы, как победители и призеры.