Лоукостеры вскоре могут предложить авиаперелеты «на коне»

В Гамбурге представлен проект, который, по мнению разработчиков, поможет сделать авиаперелеты дешевле. Инновация в авиаперевозках для лоукостеров.

Итальянские дизайнеры из Aviointeriors, занимающиеся созданием авиакресел, презентовали концепт стоячих пассажирских мест в самолетах. Разработка была выставлена на прошлой неделе, в рамках Гамбургской презентации Aircraft Interiors Expo. Инновация, по заверениям дизайнеров, позволит увеличить объем пассажиров в среднем на 20%, заменив всем привычные стандартные кресла на новые, измененные и более легкие.

Разработка нового решения велась восемь лет. Идея создателей Skyrider 2.0 заключается в том, что пассажир будет сидеть, будто в седле наездника, которое закреплено специальными стойками по бокам, а на уровне бедра кресло будет оббито мягким материалом. Также, разработчики оборудовали кресло подлокотниками. В подобном кресле пассажир будет иметь возможность только облокачиваться на спинку.

Таким образом, дизайнеры предлагают идею, с помощью которой можно снизить стоимость перелетов, новинка, в основном, рассчитана на лоукостеров, которые предоставляют услуги перелетов на малые расстояния. Свою заинтересованность в проекте уже проявили колумбийский авиаперевозчик VivaColombia, а также Ирландский Ryanair.

Это уже не первая попытка внедрения стоячих мест в авиаперевозках, и подобного рода идеи зачастую встречаются с критикой со стороны пилотов. Например, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов подчеркнул, что разработка таких проектов ведется без учета возрастной аудитории пассажиров, и для пассажиров определенного возраста перелеты в таких креслах даже на незначительные расстояния станут настоящим испытанием, не говоря уже о нагрузках при турбулентности, а также при взлете и посадке. Также Смирнов отметил, что в мире до сих пор нигде не практикуются «стоячие полеты», и заявил, что данная технология требует долговременных испытаний и доработок.