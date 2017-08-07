В Румынии палеонтологи нашли новое животное с маленьким мозгом

В Румынии палеонтологи нашли новое животное. Исследования показали, что у млекопитающего очень маленький мозг.

Трансильванские специалисты утверждают, что по останкам костей понятно, что это животное жило во время мелового периода. По внешним признакам новый вид очень похож на грызуна.

Маленький мозг можно объяснить тем, что существо обитало на острове, поэтому наблюдается карликовость. До этого ученые подтвердили, что изменение климата может влиять на уменьшение размера млекопитающих. К тому же, если проанализировать изменение температуры по всей планете, то можно заметить, что со временем многие животные становились меньше.

Обнаруженный вид животного точно не славился огромным интеллектом, зато очень хорошо передвигался и имел отличное обоняние.