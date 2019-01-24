Археологи обнаружили древнюю крошечную землеройку

Палеонтологи в ходе исследовательских работ в районе Аляски обнаружили останки крошечного животного. Это маленьких размеров землеройка. Несмотря на свои размеры, она была очень выносливой и жила рядом с гигантами динозаврами.

По мнению ученых, это один из предков современных млекопитающих. Ученые дали ему название Unnuakomys hutchisoni. Находка маленького грызуна позволила пополнить информацию о том, каким был этот регион в древности. Она даст возможность более детально изучить флору и фауну на северном склоне Аляски в меловый период.

Еще в прошлом веке здесь обнаружили останки динозавров, что вызвало удивление специалистов. Так далеко на севере останки динозавров не находились. Новая находка позволяет ученым изменить климатические границы выживания сумчатых. Палеонтологи подчеркивают важность таких находок для науки.

Землеройка весила примерно 28 граммов, а длина ее туловища была примерно от 6,5 до 9,5 сантиметра. Основные черты землеройки специалистам удалось восстановить по зубам, скелет практически не сохранился.

В те далекие времена ночь длилась здесь примерно четыре месяца, а это значит, что маленькому существу приходилось жить в условиях долгой темноты и сурового климата. Видимо, существо жило под землей и в качестве еды употребляло насекомых.

Это животное пережило падение метеорита 65 миллионов лет назад. По мнению ученых, зверек глубоко зарылся в землю, впал в спячку, что помогло ему катастрофу.

Около 66 миллионов лет из-за масштабного катаклизма вымерли динозавры. А маленького размера млекопитающим удалось выжить и стать прародителем многим современным видам.

Древняя фауна северной Аляски представляет для ученых большой интерес. Здесь обитали уникальные животные, такие как тираннозавры и «утконосые» динозавры.