В Мексике ученые нашли новые гендерные отличия

В Мексике ученые провели исследование, в результате которого нашли новые гендерные отличия.

В проекте приняли участие многие женщины и мужчины, всего их было около миллиона. Специалисты изучали их характер для того, чтобы определить, в чем заключаются отличия между представителями разных полов.

Оказалось, что схожего между мужчинами и женщинами все же больше, чем отличий. Это заметно по тому, что многие из сильных сторон характера у тех и других очень похожи. Это специалисты объясняют тем, что человек в обществе попадает под влияние окружающего мира и приобретает новые привычки. Кто и у кого что приобрел - загадка.

Мексиканские ученые определили, что представители слабого пола лучше разбираются в эстетике, являются более щедрыми. Это делает женщин более успешными в социуме, чем многих мужчин.