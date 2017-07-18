Ученые узнали больше о вампирских мифах в Польше и выяснили, из-за чего они возникли.

Американские ученые выянили, почему в Польше XVII-XVIII веках людей называли вампирами. Специалисты провели исследования в местах, где, согласно различным мифам, захоронены вампиры. Оказалось, что в этот период в Польшу приезжали иностранцы, которые были носителями страшных болезней, неизвестных человечеству на то время. Именно по этой причине таких людей хоронили совсем иначе: их голову отсекали от туловища. По преданиям, местные жители считали, что только так они спасуться от того, что мертвые восстанут и будет нести беды и "пить кровь" людей. Особенно такие случаи были частыми во времена холеры.

Напомним, американский математик доказал, что Бога нет. Согласно его исследованиям, существо, которое знает все и обо всех, может быть только в определенных условиях и в определенных промежутках времени. Таким образом, он доказал, что Бога существовать не может.