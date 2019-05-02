Ученые озвучили главную причину преждевременно смерти

Ученые выяснили, что «основной» причиной преждевременной смерти являются болезни сердца. Исследования об этом были опубликованы в EurekAlert! (американская ассоциация содействия развитию науки).

Оказалось, что в США миллионы людей страдают от сердечной недостаточности, вызванной из-за ожирения и диабета; одновременно с этим, снижается ожидаемая продолжительность жизни. По причине этих болезней, люди стали чаще попадать в больницу или умирать.

Ученые изучили доклад Центра по контролю и профилактике заболеваний. В документе говорилось об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек с 1999 по 2017 годы. После этого специалисты определили коэффициент смертности от сердечной недостаточности, при этом брали в расчёт возраст людей от 35 до 84 лет.

Согласно изученным данным: С 2012 года всё больше людей умирает от сердечной недостаточности. В то же время, шесть миллионов человек страдает от этого состояния.

Ученые утверждают, чтобы избежать тревожных ситуаций требуется сосредоточиться на снижении факторов риска, то есть обратить внимание на высокое давление, превышенный уровень холестерина и диабета.