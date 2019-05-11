Чрезмерное потребление мяса повышает риск преждевременной смерти

Потребление мяса может вызвать риск прогрессирования опасных сердечнососудистых заболеваний.

Доклад на эту тему был представлен, на проходящей в Афинах конференции Европейской ассоциации кардиологов, посвященной профилактике и лечению сердечной недостаточности. В представленном учеными исследовании изложены различные факторы, влияющие на болезни сердца. В исследовании участвовали больные, потребляющие большое количество мясных продуктов, и больные, в чей рацион в большей степени входят продукты растительного происхождения.

По окончании исследования было установлено, что одним из факторов, способных вызвать прогрессирование сердечной недостаточности, является чрезмерное потребление мяса.

Ученые, призывают больных, страдающих этим заболеванием, сократить потребление мяса и мясных продуктов до двух-трех раз в неделю, и ввести в свой рацион больше продуктов содержащих клетчатку (овощи, фрукты, злаки). Этим больные сократят вероятность преждевременной смерти и, в большинстве случаев, необходимости операции на сердце, либо его пересадке.