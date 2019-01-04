Эксперты: Составлена диета для людей, страдающих сердечной недостаточностью

Именно система питания DASH, известная также как диета для гипертоников, способна понизить риск развития сердечной недостаточности. Чтобы выяснить «эффективность этой диеты» специалисты Медицинской школы Уэйк Форес (США) провели исследования.

В рационе питания людей, которые придерживаются диеты DASH, лежит потребление постного мяса, бобов, орехов, фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, птицы и обезжиренного молока. При этом противопоказано употреблять солёную пищу, алкоголь, сладости и красное мясо.

Для подтверждения «эффективности» системы питания для гипертоников были изучены данные за 13 лет 4 500 тысяч людей из разных этнических групп. По началу эксперимента самому младшему участнику было 45 лет, а самому взрослому – 84 года; отмечается, в их историях болезней не было сердечно - сосудистых заболеваний.

Респондентов ждал специальный тест на 120 вопросов, из результатов которого специалисты выяснили «благое влияние» DASH. Как оказалось, вышеупомянутая система способна снизить риск сердечной недостаточности в два раза.

Результаты исследования были опубликованы в журнале MedicalXpress.



