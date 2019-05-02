Ученые больше не считают мясо курицы безвредным

Недавние исследования показали, что заменять красное мясо белым бессмысленно.

Многие приверженцы полезного питания полностью исключили из своего рациона свинину и говядину. В меню оставили только диетическое мясо птицы. Теперь им придется совсем отказаться от мяса.

Последние исследования ученых из Окленда показали, что курица совсем небезвредна. Все виды мяса одинаково повышают уровень «плохого» холестерина.

Исследователи провели эксперимент: 113 человек разделили на две группы. Одной прописали потреблять в пищу 7% насыщенных жиров, второй – 14%. Первые четыре недели у всех участников источником белка выступало красное мясо. Затем был перерыв, где они могли питаться так же, как привыкли. После этого белок в пище люди получали из белого мяса. В завершении эксперимента четыре недели участники ели в основном растительную пищу.

После проверки анализов крови обеих групп, ученые выяснили, что уровень «плохого» холестерина одинаково повышается при употреблении обоих видов мяса. Тем не менее, повышенное потребление насыщенных жиров приводит к повышению вредного холестерина и при растительной диете.

Повышение уровня «плохого» холестерина может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому ученые рекомендуют ограничить употребление любого мяса и контролировать количество съедаемых насыщенных жиров.

Тем временем австралийские ученые нашли пользу красного мяса в борьбе с рассеянным склерозом. Они выяснили, что 65 г в день способны замедлить развитие болезни.