МРТ назвали перспективным при выявлении заболеваний сердца

Прогнозирование риска преждевременной смерти является ключевым требованием для более широкого использования технологий, которые позволяют предупреждать, а не лечить заболевания, в том числе и сердечные.

Ученые Центра магнитно-резонансной терапии Герцога пришли к выводу, что магнитный резонанс сердца (МРТ) имеет широкий потенциал в качестве неинвазивной, нетоксичной альтернативы стрессовым эхокардиограммам, катетеризациям и ядерным исследованиям для выявления ишемической болезни сердца.

Использование МРТ для определения функции сердца ранее практически не использовалось, однако, теперь эксперты пришли к выводу, что оно позволяет не только диагностировать заболевания, но и может предсказать потенциально смертельные случаи.

«Мы уже давно знаем, что МРТ эффективен при диагностике ишемической болезни сердца, но до сих пор никогда не использовали его», - заявил старший научный сотрудник Центра магнитно-резонансной терапии Герцога Роберт Джадд.

Ученые проанализировали данные обследования более 9 000 пациентов с помощью МРТ в семи больницах США за последние 10 лет. Оказалось, что люди, прошедшие обследование с помощью аномального сканирования сердца имели риск преждевременной смерти в 3,4 раза выше по сравнению с пациентами, прошедшими нормальное сканирование МРТ. Такое тщательное изучение состояния сердца обеспечило достижение более точных результатов даже с поправкой на возраст, пол и сердечные факторы риска обследованных.

«Неинвазивное сердечное стресс-тестирование является краеугольным камнем в клиническом наблюдении за пациентами наличием или подозрением на наличие заболеваний коронарной артерии», - пояснил Джадд.

Он отметил, что МРТ в этом случае демонстрирует более качественные результаты по сравнению с другими технологиями при изучении состояния стенок сердца, клеток сердечной мышцы и качества кровотока. Кроме того, эта технология не подвергает пациентов радиационному облучению, по сравнению с традиционными на сегодняшний день технологиями.

Учитывая результаты этого исследования, эксперты утверждают, что их открытие свидетельствует об эффективности обследований сердца с помощью МРТ для прогнозирования риска преждевременной смерти.