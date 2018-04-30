В Америке математик доказал, что Бога не существует

В Америке математик Дэвид Вольперт доказал, что Бога не существует.

Ученый обосновал свою теорию понятием «машина вывода». Так называют специальную систему, которая может анализировать все знания о Вселенной, ведя наблюдение за всем происходящим. В пример Вольперт взял двух вымышленных исследователей. По его словам, если представить, что они оба имеют неограниченные возможности, то ни один из них не сможет предсказывать мысли другого.

Выводом математик посчитал тот факт, что существо, которое знает все обо всех и всем, может быть только в одном периоде времени. Исходя из этого, Вольперт назвал свое исследование доказательством того, что Бога не существует.

Напомним, недавно в Америке ученые доказали, что фастфуд влияет на бесплодность. Согласно исследованиям, в такой пище содержаться вещества, которые мешают полноценной работе яйцеклеток.