Канадские биологи доказали, что работа ночью вредна для организма человека

Канадские биологи доказали, что ночная работа вредна для человека, поскольку наши гены не перестраиваются с дневного ритма на ночной.

Об этом свидетельствуют эксперименты, проведенные в университете Макгилла в Монреале. Группа биологов во главе с Лорой Кервези предложила добровольцам в возрасте около 22 лет провести пять дней в изолированных лабораторных комнатах. При этом в помещениях отсутствовали современные гаджеты вроде ноутбуков и смартфонов. Добровольцы провели первый день в привычном для себя режиме, а в остальные дни для них сымитировали работу в ночную смену. Участники эксперимента ложились спать на 10 часов позже, чем они обычно привыкли. Кроме того, спать им позволяли не больше восьми часов в сутки.

С помощью специальных исследований ученые отслеживали поведение 20 тысяч генов. В результате выяснилось, что около 73% носителей наследственной информации, экспрессия которых подчинена циркадным ритмам (то есть, связана со сменой дня и ночи), не смогли приспособиться к смене режима. Четверть изученных генов вообще потеряли свой биологический ритм.

Биологи уверены, что искусственная смена активности с дня на ночь вредит организму, повышая риск развития сердечно-сосудистых и обменных заболеваний, вызывает нарушение пищеварения и даже может вызывать депрессию.

Ученые планируют продолжить исследования, но уже не в лабораторных условиях, а с участием людей, которые длительное время работают по ночам.

Справка. Экспрессия генов – это процесс, во время которого наследственная информация, заключенная в гене, реализуется в конкретное вещество: белок либо рибонуклеиновую кислоту. Этот процесс позволяет клеткам организма контролировать свою структуру.