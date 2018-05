Ученые рассказали, как определить срок своей жизни

Хочешь узнать, сколько проживешь – посмотри на своих родителей. К такому выводу пришла группа американских ученых, которые исследовали факторы увеличения продолжительности жизни.

Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Journal of the American College of Cardiology. Они изучили данные наблюдений за более чем 180 тысячами пожилых людей в возрасте от 55 до 73 лет. Причем велись эти наблюдения в течение восьми лет. В результате специалисты установили закономерность между сроком жизни старшего и младшего поколений.

Так, если родители успели отпраздновать 70-летний юбилей, то их дети на 17% увеличивают свои шансы дожить до таких же лет. А вот если в семье есть 100-летние долгожители, эти шансы возрастают сразу на 68%.

Кроме того, ученые нашли и другую закономерность. Дети родителей – долгожителей намного реже своих сверстников страдают от тяжелых болезней. Например, риск иметь сердечно-сосудистые заболевания у них снижается на целых 20%, а раком – на 7%.