Доисторический лед из Антарктиды поможет разгадать загадку ледниковых периодов

Журнал Geophysical Research Letters опубликовал сообщение о сенсационной находке ученых Принстонского университета (США) в Антарктиде. Благодаря ей исследователи получат возможность «прочитать» историю Земли за последние 2,7 миллиона лет.

Команда из Принстона обнаружила ледяную глыбу в Антарктиде и установила, что ее возраст составляет около 2,7 миллионов лет. Однако найти, откуда именно она взялась, так и не сумели.

Тогда на помощь коллегам пришли исследователи из университета Вашингтона. Они использовали для поисков специальные радары, благодаря которым сумели заглянуть под лед. В результате была найдена область, которая идеально совпала с древним ледяным обломком.

Теперь ученые заняты получением разрешения на бурение, которое позволит получить ледяной керн с выбранного участка. Он-то и расскажет исследователям о жизни нашей планеты в доисторические времена. Одну из загадок, которую надеются решить с помощью антарктического льда – изменение цикличности ледниковых периодов на Земле. Оно произошло около миллиона лет назад и «замедлило» наступление новых ледниковых периодов с 41 тысячи лет до 100 тысяч.

Справка. Керн – это проба горной породы либо минерала, который получают из скважины с помощью специального бурения. Как правило, это ровный вертикальный столб цилиндрической формы.