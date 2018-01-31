В Великобритании человеческую роговицу напечатали на 3D-принтере

Группа исследователей из британского университета Ньюкасла напечатала на 3D-принтере человеческую роговицу. Это первый успешный опыт воссоздания оболочки глаза, который может стать настоящим прорывом в лечении слепоты.

Для своих экспериментов команда ученых под руководством профессора Че Коннона, специалиста по тканевой инжинерии, использовала специальные биочернила. В их состав входили стволовые клетки пациента, коллаген и альгинат. Исследователи говорят, что так они сумели создать материал достаточно жесткий, чтобы сохранить форму, и в то же время достаточно мягкий чтобы его можно было использовать в принтере. Кроме того, профессор Коннон подчеркнул, что его команда научилась сохранять живые стволовые клетки в гидрогеле, а не выращивала их отдельно.

Первоначально ученые взяли за основу параметры роговицы реального пациента. Печать начали после того, как определили требуемую форму и размеры ткани, просканировав глаза пациента.

Исследователи проводят испытания печатных роговиц и надеются уже через несколько лет начать использовать их для трансплантации.

Согласно статистике, в мире около 10 миллионов людей нуждаются в операциях на роговице, чтобы предотвратить слепоту как следствие заболеваний глаз. Еще около 5 миллионов полностью потеряли зрение в результате ожогов, рубцевания и других деформаций тканей роговицы. Все они смогли бы снова видеть после трансплантации, однако пока что тканей для пересадки не хватает всем нуждающимся.