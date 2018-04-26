Ученые нашли зависимость между ДНК мужчин и древними клановыми войнами

Ученые из Стэнфорда нашли объяснение аномально резкому уменьшению разнообразия мужских генов, которое по расчетам антропологов произошло за 8 тысяч лет тому назад. Оказалось, что биологический феномен вызввали клановые войны, бушевавшие между первобытными людьми.

Как рассказал Маркус Фельдман, возглавлявший исследования в Стэнфорде, для изучения проблемы его команда прибегла к компьютерному моделированию жизни первобытных племен. Дело в том, что в интересовавший ученых период люди уже разделялись на земледельцев и кочевых охотников, а кланы (семьи) стали формироваться вокруг вождя – мужчины. Именно родство с вождем и определяло принадлежность к тому или иному клану.

Компьютерная модель помогла ученым воссоздать жизнь нескольких десятков поколений первобытных кланов и войны между ними. Именно сражения приводили к гибели большинства мужчин и общему снижению человеческой популяции. В результате, по данным антропологов, примерно 7-8 тысяч лет назад общее число мужчин уменьшилось в 20 раз, а соотношение мужских особей к женским составило 1:17. Соответственно, массовое вымирание мужчин и привело к оскудению генофонда Y-хромосом. Процесс не приводил к столь плачевным последствиям только в тех кланах, которые появлялись в результате смешения представителей разных клановых семей.

Исследователи также отмечают, что уменьшение разнообразия генов мужчин происходило в разных частях планеты именно тогда, когда начинался процесс общественного формирования. После появления древних государств этот эффект исчезал. Стэнфордские ученые говорят, что этот факт еще раз подтверждает их теорию о влиянии клановых войн на генетическое разнообразие.