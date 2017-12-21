Найдены бактерии, способные «переварить» чистящие средства

Спирты и чистящие средства могут стать пищей для бактерий, оказавшихся в неблагоприятных условиях. Об этом рассказали американские биологи, обнаружившие бактерии в стерильных помещениях «космического» производства.

Как сообщил журнал Astrobiology, непатогенные бактерии вида Acinetobacter были обнаружены в боксах, где проводят сборку беспилотных космических аппаратов для отправки в экспедицию к Марсу. Дело в том, что эти помещения регулярно обрабатываются спиртами и моющими средствами, и должны быть фактически стерильными. Однако ученые сделали вывод, что при недостатке питания бактерии сумели приспособиться к переработке спиртов и справиться с разложением чистящего средства Kleenol 30, расщепив его до этиленгликоля.

Журнал сообщает, что такие же бактерии раньше были найдены на различных поверхностях на МКС, а также на космическом аппарате «Марс Одиссей» еще до его запуска.