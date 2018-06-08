Ученые: любовь исходит из стремления беречь и сохранять свою семью

Чувство любви связано со стремлением защищать свою пару и потомство от опасностей и невзгод. К такому выводу пришли ученые, проведя изучение поведения дельфинов и других высокоразвитых животных.

Влюбленность накрепко связана с родительскими инстинктами, они имеют одинаковый механизм возникновения и задействуют одни и те же участки мозга. Исследователи считают, что у высокоразвитых живых существ с помощью любви обеспечивается выживаемость детенышей, что важно для сохранения вида в целом. Традиционно считается, что любовь зарождается в вентральном сегментальном участке головного мозга. Причем последние исследования показали, что это чувство глубже и крепче, чем просто влечение разных полов друг к другу.

Кроме того, ученые подсчитали, что примерно через 4-5 лет чувство любви начинает угасать. Чтобы окончательно не потерять его, ученые рекомендуют влюбленным проводить больше времени вместе и чаще переживать яркие эмоции, которые надолго оставляют приятные воспоминания.