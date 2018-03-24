В США создали компьютер меньше рисового зерна для работы в медицине и помощи нефтяникам

Компьютер, размер которого меньше рисового зернышка, создали ученые Мичиганского университета с помощью экспертов IBM. Применять новинку планируют в медицине для диагностики и лечения онкопатологий, а также в других сферах после расширения его функций.

Как рассказал профессор Дэвид Блау, возглавивший команду разработчиков, мини-компьютер имеет длину стороны всего 0,3 мм. Он способен преобразовать свет в электричество, поэтому к нему в комплект входит базовая станция – она обеспечивает нужный световой поток. Кроме того, суперсовременный процессор позволяет устройству не только контролировать работу, но и анализировать и передавать информацию на другие носители. Правда, новинка не имеет жесткого диска либо другого запоминающего устройства. Поэтому хранить на нем полученные данные невозможно.

По словам его создателей, они уже получили десятки заявок на использование миниатюрного компьютера от специалистов разных сфер. Например, теперь станет возможным проверить медицинскую гипотезу о том, что в раковых образованиях внутриклеточная температура выше, чем в других тканях. До сих пор достоверных подтверждений этому медики получить не могли из-за отсутствия достаточно малого измерителя. Теперь новинку планируют использовать в этих исследованиях в качестве термометра.

Кроме того, микрокомпьютер сможет помочь бороться с глаукомой, измеряя внутриглазное давление, или поработать микродатчиком для нефтяной промышленности.