Робот размером с человеческую клетку разработан учеными института MIT в Кембридже

Ученым технологического института в Кембридже удалось создать робота, размер которого не больше размера человеческой клетки - 0,0000001 доли метра.

Инженеры института MIT разработали автономных нано-роботов, не нуждающихся в подзарядке. Робот заряжается от световой энергии. Такого заряда хватает для обеспечения его бесперебойной работы, а также сохранения данных.

Данного робота планируется применять для обслуживания и контроля нефтепроводов, газопроводов и других труднодоступных мест.

Кроме этого, в дальнейшем отмечается возможность его использования для полноценного исследования организма человека.

Ранее ученые этого же института создали устройство, позволяющее видеть сквозь преграды. Устройство фиксировало движение, позы человека, а в дальнейшем, с помощью определенной программы полученные данные преображались в скелетную модель, по которой можно рассказать о перемещении людей за непроницаемым препятствием. После полноценной доработки этого устройства, его можно активно применять в местах массового скопления людей.