Специалисты создали мощную терапию рака с использованием тераностики

Ученые Калифорнийского технологического института и Израильского технологического института разработали удобный для пользователя подход к созданию тераностики - терапии в сочетании с диагностикой, которые нацелены на конкретные опухоли и заболевания.

Они разработали новый метод получения проникающих в клетки наночастиц.

Ключом к этому процессу являются молекулы, называемые металлокорролами, которые служат универсальными платформами для разработки лекарств и средств визуализации.

Это исследование является лишь одним из многих текущих исследовательских проектов City of Hope, направленных на переход от традиционной медицины к точной медицине, где методы лечения адаптированы для конкретных людей.

По слова ученых, благодаря совместной работе, удалось создать то, что имеет огромный химиотерапевтический потенциал. Это смогло сократить продолжительность обработки и уменьшить страшные побочные эффекты, которых опасаются больные раком.