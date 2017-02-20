Ученые: глобальное потепление грозит пчелам массовым вымиранием

Американские ученые выяснили, что глобальное потепление может резко ускорить массовую гибель диких пчел на всех континентах, сократив и без того гибнущую популяцию трудолюбивых насекомых.

В последние годы в разных странах фиксируют резкое снижение численности пчелиных семей как среди домашних, так и в диких колониях. Среди основных причин вымирания этих насекомых называют распространение вирусов и специфических клещей, которые деформируют пчелиные крылья, а также феномен, при котором рабочие пчелы бросают матку и улетают из улья. Его уже назвали синдромом коллапса колоний, но не нашли его причин. А теперь ученые доказали, что новой угрозой пчелиным семьям станет глобальное потепление.

Команда Пола Карадонны из Северо-Западного университета (Эванстон) провели эксперименты с дикими пчелами – осмиями в Аризоне. Они смастерили несколько ульев, часть из которых покрасили в черный цвет. Таким образом достигалось повышение температуры в черном улье относительно неокрашенного (белого) жилища для пчел. Наблюдения показали, что в более прогретых ульях в первый год вымерла примерно треть всех пчел, а во второй – до 70% семьи. Напротив, в светлых ульях популяции оставались практически в первоначальной численности.

Причиной этого ученые считают тот факт, что из-за избыточного тепла пчелы как следует не засыпают зимой, быстро расходуют накопленные жировые запасы, а весной просыпаются крайне ослабленными.

Пока что климатический фактор не оказывает серьезного влияния на домашних пчел. Но если прогнозы климатологов оправдаются, ситуация кардинально изменится, говорят исследователи. Ведь тогда условия черных ульев станут климатической нормой по всей планете.