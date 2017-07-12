Ученые раскрыли еще одну загадку строительства Стоунхенджа

Британские ученые пересмотрели и скорректировали теорию о постройке легендарного Стоунхенджа. По их мнению, путь 40-тонных глыб с гор Пресели в Уилтшир был сложнее, чем предполагалось ранее.

Чтобы доказать это, команда исследователей из Лейстерского университета и Музея Уэльса проверила данные известного геолога Герберта Томаса. Именно он в свое время выдвинул теорию строительства комплекса, позже ставшую общепринятой. Он доказал, что древние люди добыли каменные глыбы в горах Пресели, а затем по воде доставляли их вдоль побережья до места строительства Стоунхенджа.

Однако теперь ученые взяли не только данные Томаса, но и более ранние образцы, датированные 1906 годом. В результате эксперты установили, что камни Стоунхенджа сначала спускали с гор с помощью вьючных животных до реки Монноу, а затем использовали для доставки водные пути через реки Северн и Эйвон.

Ранее археологи выяснили, что изначально Стоунхендж располагался в Уэльсе, а позднее был перенесен в Уилтшир. Однако причину этого, а также точное предназначение сооружения ученые так и не смогли достоверно установить.