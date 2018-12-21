Учёные выяснили принадлежность Стоунхенджа

По предположениям шведских ученых, мегалиты Стоунхенджа могли принадлежать изначально северо-западной части Франции – Бретани, на которой располагались представители древней культуры. Предполагается версия, что доисторические французы могли вдохновить представителей других культур на создание монолитов Стоунхенджа.

Вдоль всего побережья Атлантического океана, 7000 лет назад возводились подобные строения. Такая информация стала доступна после анализа двух тысяч исторических камней радиоуглеродом.

Также отмечается, что древние французы, вероятно были более продвинуты в технологической сфере, поскольку есть версии, что именно во Франции впервые были сооружены первые мегалиты.

Сам Стоунхендж, находящийся в Британии воздвигнут примерно 4500 лет назад, действительное предназначение которого по сей день неизвестно.