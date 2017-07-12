В ходе исследования выяснили, что загадочные каменные сооружения связаны с определенной культурой.

Спустя много веков ученые разгадали тайну, кто построил мистический Стоунхендж. Майкл Паркер Пирсон, археолог и специалист по Стоунхенджу из Лондонского университетского колледжа, заявил, что так называемые мегалиты по всей Европе взаимосвязаны между собой и относятся к единой культуре охотников-собирателей. Эта древняя раса жила почти 7000 лет назад в современном регионе Бретани на северо-западе Франции. Такие факты доказывают причастность населения Бретани к постройке Стоунхендж.

Чтобы узнать время каменных изваяний, проводились радиоуглеродные исследования. Они позволили восстановить доисторические археологические временные рамки. Материалы брали не только из самых пород, но и человеческих захоронений, расположенных поблизости. Также была учтена архитектура, используемые инструменты и обычая племен, хоронивших своих людей.



