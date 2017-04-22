Названа причина преждевременного старения

Многодетные мамы подвержены более быстрому старению. К такому выводу пришли ученые американского университета, после проведения исследования в Филиппинах.

Для участия в эксперименте было отобрано несколько групп филиппинских женщин: женщины, родившие двух детей, трех и одного. Также в исследовании участвовали девушки, которые на тот момент не были беременны.

Исследование показало, что каждое рождение ребенка вызывает клеточные изменения, приравниваемые к старению до двух лет. Чем младше девушка, тем быстрее проявлялись данные показатели. При этом при вынашивании ребенка признаки старения клеток ни у кого не были выявлены.

В то же время сами ученые не полностью уверены в точности своего эксперимента и допускают, что результаты могут быть не вполне корректны. Например, по их мнению показатели клеточного старения могут быть особенно чувствительны при родах в молодом возрасте, тогда как в более старшем возрасте подобные показатели могут вовсе не проявляться.

В то время канадские ученые нашли связь возраста матери и преждевременных родов. По их данным, у женщин старше 40 лет риск преждевременных родов увеличивается до 15 %. Кроме этого роды происходят с помощью кесарева сечения и других вмешательств в 30 % случаев.